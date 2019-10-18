محمود البنا يدير لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالدوري





وكان مقررًا خوض الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي غدًا السبت قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية ليقوم مسئولو الجبلاية باستبدال المباراة بمواجهة المقاولون العرب بدلًا من مباراة القمة.



وضمت القائمة كلا من:



محمد عواد – محمد صبحى في حراسة المرمى



محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام – حازم إمام – حمدى النقاز- محمد عبد الشافي في خط الدفاع



طارق حامد – فرجانى ساسي – أحمد سيد زيزو – محمد أونجم – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – يوسف أوباما – كريم بامبو – إمام عاشور – مصطفي فتحى في خط الوسط



خالد بو طيب – مصطفي محمد في خط الهجوم.





كلفت لجنة الحكام محمود البنا، بإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والمقرر لها مساء الغد، على ملعب السلام، ضمن منافساتالجولة الخامسة من المسابقة المحلية.ويعاون البنا في ادارة المباراة سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعا.وتشهد صفوف الزمالك غيابات بالجملة وعلى رأسهم عبدالله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا للإصابة بجانب محمد عبد الغني ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز ومحمد أبو جبل.في الوقت الذي يعود مصطفى فتحي لقائمة الفريق بجانب فرجاني ساسي ومحمود علاء بعد غيابهما عن المواجهة الأخيرة وتماثل مصطفى فتحي للشفاء بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها.