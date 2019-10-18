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سر تمسك ميسي بعدم الرحيل عن برشلونة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:25 م
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سر تمسك ميسي بعدم الرحيل عن برشلونة
ميسي
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حسام مجدي
 
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تسبب أطفال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة في إسعاد جماهير النادي بسبب تصريحات والدهم الأخيرة عنهم في احدي المقابالات الصحفية.



وكشف ميسي أن أطفاله هم سبب بقائه حتى الآن في نادي برشلونة وعدم وجود رغبة لديه في مغادرة النادي.



وقال ميسي في تصريحات صحفية: "أنا أعرف برشلونة جيداً مشيت على طول شوارعها، وكنيسة العائلة المقدسة وأنا الآن أريد فعل ذلك مع أطفالي وأحب الاستمتاع معهم والخروج لتناول الطعام".



وأضاف: "يُحب أطفالي السفر للارجنتين ولكن لأنهم عاشوا في برشلونة لديهم أصدقاء بالفعل هناك ولا أرغب في قطع علاقاتهم، لقد حدث لي ذلك عندما كنت صغيرا".



وأنهى ميسي حديثه قائلا: "أنا وأنتونيلا واضحاً لما نريده لأطفالنا، سنفعل كل ما في وسعنا ليكونوا في بيئة جيدة، أما في الصيف أنا أب أخر أذهب مع تيادو لأعياد الميلاد".



ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


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