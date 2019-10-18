مصرع 20 حوثياً جراء انفجار مخزن أسلحة بالحديدة
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:18 م
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وكالات
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توفي أكثر من عشرين حوثياً، اليوم الجمعة، إضافة إلى جرح عدد آخر في انفجار شديد، بإحدى البنايات، التي تتخذها الميليشيات الإرهابية، مخزناً للألغام والذخائر والأسلحة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، بغرب اليمن.
وصرح الإعلام العسكري للمقاومة المشتركة، في بيان، أن الانفجار وقع في إحدى البنايات السكنية، التي يتخذها الحوثيون مخزناً للأسلحة والذخائر وتقع في الأحياء السكنية، التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات بشارع الخمسين.
دوي انفجار مروع
ونقل البيان، عن مصدر عسكري، قوله إن "سكان الحديدة استيقظوا صباح اليوم على دوي انفجار مروع صاحبه اهتزاز للمنازل القريبة من شارع الخمسين، وتسبب في حالة رعب للأطفال والنساء في عموم المدينة، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي بتكديس الأسلحة والمتفجرات في الأحياء السكنية في إصرار على استهداف حياة المدنيين".
وياتي ذلك الحدث بعد أيام من انفجار مماثل لمخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في حي سكني بمديرية حيس جنوب الحديدة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين حوثيين، وأصيب سبعه آخرون بجروح خطيرة، وتدمير المنزل بالكامل وثلاثة منازل مجاورة له.
تخزين الأسلحة
وكان انفجار آخر قبل شهر لمخزن أسلحة وذخائر للميليشيات الحوثية وسط حي سكني في شارع جيزان بمدينة الحديدة، ذهب ضحيته أكثر من عشرة قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.
وتتعمد ميليشيات الحوثي تخزين الأسلحة والقذائف الخاصة بها في المناطق المأهولة بالسكان غير آبهة بالأخطار، التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم جراء انفجارات تلك المخازن.
هذا وسبق أن قامت ميليشيا الحوثي باستخدام منازل في الأحياء المكتظة بالسكان بمدينة الحديدة كمخازن سلاح، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء.
جماعة "الحوثيين"
"كانت تسمى بحركة الشباب المؤمن" وهي حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها، وعرفت في الاعلام باسم "الحوثيين" نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي، ويعد المرشد الديني للجماعة.
وتأسست الجماعة عام 1992، نتيجة مايشعرون أنه تهميش وتمييز ضد الهاشميين من الحكومة اليمنية، عرف عن انتماء قادة الحركة وأعضائها إلى المذهب الزيدي، وبالرغم من أن الحركة تُقاد من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية وتستلهم وجودها من التراث الهاشمي الزيدي اليماني، فهي ليست تحدياً للحكومة اليمنية ولا مظهر محلي من مظاهر الهلال الشيعي العابر للقوميات.
وقائد الحوثيين حالياً هو عبد الملك الحوثي، ابن مؤسس لـ"منتدى الشباب المؤمن" بدر الدين الحوثي.
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