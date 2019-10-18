المملكة تسلم السودان الدفعة الأولى من المصحف الشريف
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:18 م
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الفجر السعودي
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سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، والسفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر، الدفعة الأولى من المصحف الشريف المقدمة من المملكة.
جاء ذلك لدى زيارته لمقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي لجنوب السودان بمدينة جوبا.
وكان في استقباله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية الشيخ جمعة سعيد علي، والأمين العام المكلف الشيخ عبدالله برج روال، ومقرر هيئة شورى المجلس سلام جابر، وعدد من أمناء الأمانات بالمجلس.
وثمّن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية جهود المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات، ودعم التعليم الديني.
وتم توزيع المصحف الشريف للخلاوي ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد المركزية وعددها (9) خلاوٍ ومراكز تحفيظ للقرآن.
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