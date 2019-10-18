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توفيق عكاشة: حرب أكتوبر غيرت التاريخ

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:24 م
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توفيق عكاشة: حرب أكتوبر غيرت التاريخ
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن السلام مع إسرائيل لم يكن على هوى إسرائيل، ولكن الرئيس الراحل السادات وضع الإسرائيليين في ركن صغير، وقال أمام العالم أنه مستعد للذهاب إلى الكنيست ذاته من أجل السلام.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن إعلان أنور السادات للسلام "زنق الكل"، مضيفا أن الإعلام المصري لم يستطع استيعاب نصر حرب أكتوبر، وأن تلك الحرب غيرت خارطة العالم، مضيفا أنه قد نختلف أو نتفق مع الشخصيات سياسيا، ولكن لا يجب أن نزور التاريخ، موضحا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ترقى إلى رتبة فريق عقب الحرب لدوره بها.

وأضاف أن انتصار حرب أكتوبر غير التاريخ، ولم يكن فقط انتصار لمصر على إسرائيل، بل انتصار للعرب جميعا، معتبرًا أن انتصار أكتوبر لم يكن في الحسبان، حيث لم تتوقعه إسرائيل، بل كان مفاجأة للعالم كله، فالأول مرة يملك العرب الإرادة، والاتحاد، والتوحد تحت قيادة واحدة.

وأكد أن حرب أكتوبر لم يكن متفق عليها، حيث حرص الرئيس الراحل السادات على توطيد علاقاته مع الجميع، فقد قوى علاقته بشاه إيران حينها، فضلا عن إقامته علاقات متميزة مع الدول الأفريقية، حتى لا يسمح لإسرائيل باختراق الجبهة الأفريقية أو العربية.
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