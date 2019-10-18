صفية وقابيل يواصلان تصوير "كان لك معايا".. وعائشة بن أحمد ضيف شرف الفيلم

يواصل صناع فيلم "كان لك معايا"، تصوير المشاهد النهائية من العمل داخل إحدى الاستوديوهات بمنطقة الهرم.





حيث تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من تأليف وإخراج روجينا بسالي.





ويقوم ببطولة الفيلم الفنانة صفية العمري والفنان محمود قابيل، واللذان يعودان للالتقاء الفنى بعد أكثر من 21 عاماً منذ أن قدما معاً مسلسل هوانم جاردن سيتى، وبالإضافة إلى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف ومن إنتاج المركز القومى للسينما.





ومن المقرر أن تظهر عائشة بن أحمد كضيف شرف في أحد مشاهد العمل، الذي تم تصويره أمس داخل احد الاستديوهات .





و كشف الفنان العظيم محمود قابيل، عن عدم معرفته بالفنان محمد رمضان، وأنه لم يشاهد له أي عمل له.

وقال محمود قابيل، خلال لقائه

في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي

: "معرفوش الحقيقة ومشوفتش له أي حاجة ومقدرش أتكلم عن واحد معرفوش".

وأضاف قائلا: "قرأت عنه معلومات جعلتني أشعر بالاستفزاز مثل صور العربيات، وأنه عرف هذه المعلومات من موظف

الخاص به، والرجل الذى يقوم بشراء الطلبات له،قالوا لى هناك فنان اسمه كذا عنده كام عربية وكل واحدة بكذا مليون".

وتابع محمود قابيل: "الناس اللي بتتكلم دي مرتباتها يادوب 500 جنيه في الشهر".

يشار أن محمود قابيل تم تكريمه قبل أيام من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.

وفى سياق مختلف أعلن الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تحضيره لأغنية جديدة بعنوان "رايحين نسهر".

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من الأغنية من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلا :"رايحين نسهر قريبا".

مشاركة رمضان في الماراثون الرمضاني



يشار أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة أحمد صيام، نسرين أمين ، حسام داغر، مصطفى منصور، ماجد المصرى، هنادى مهنى، حلا شيحة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

وكشف أيضا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" "عن تجهيزه لمسلسل يخوض به الماراثون الرمضاني عام 2020، وصرح أن المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "الأسطورة".

مشاركة محمد رمضان فى "الكنز2"



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية مشاركته فى فيلم "الكنز٢" وهو من إخراج شريف عرفه، وبطولة أحمد رزق، روبى، احمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل، وقد تم تكريمه يوم الجمعه ١٣سبتمبر الماضى من قبل إدارة مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة عن دوره فى مسلسل "زلزال".