أستاذ فلسفة: أفلاطون وصف الحضارة الغربية بأنها طفل صغير أمام نظيرتها المصرية

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كشف الدكتور رضا الدقيقي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن أهمية كتاب جمهورية أفلاطون، وما له من دور في خلق مدينة فاضلة، خاصة بعدما جرب أفلاطون العديد من أنظمة الحكم التي وجدها جميعا لا ترقي إلى خلق مدينة فاضلة تخدم الفرد والمجتمع.



وقال "الدقيقي" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية TeN، في برنامج «المساء مع قصواء» أن أفلاطون لم يرضى منذ نشأته الإنضمام إلى معسكر السفسطائين، وقرر أن يتتلمذ على يد معلمه الكبير سقراط لتأكده أن سقراط قادرا على منح العقل قيمته الحقيقية التي يستحقها في إنشاء وتكوين المدينة الفاضلة.



وأضاف أن نظرية أفلاطون نحو المدينة الفاضلة جاءت بعد تجربته للعديد من الأنظمة، والتي وجدها أنظمة فاشلة في تحقيق مجتمع مثالي فاضل، حتى أن نظريته للمدينة الاضلة نبعت قبل سفره للخارج بعد وفاة معلمه سقراط.



وأوضح أن أفلاطون قدم إلى مصر ودرس العلم بها، واستقر خلال فترة تواجده في مصر في منطقة عين شمس، لافتا إلى أنه دافع بعد ذلك عن الحضارة المصرية والشرقية بشكل عام، لافتا إلى أن أفلاطون وصف المجتمعات الغربية بانها بمثابة طفل أمام الحضارة المصرية والشرقية لما أنبهر به في تلك الحضارة.

