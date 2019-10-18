إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا



تم تحويلة من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، عقب وصولة لمستشفى ملوى متأثرًا بحالة تسمم إثر تناولة قرص حفظ الغلال، وعلى إثر ذلك تم تحويلة الى مركز السمسم، وعقب وصولة وفاتة المنية متأثرًا بإصابته، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بالتحفيظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفى المنيا.



أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الزراعي المار علي مركز ملوي جنوبي المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير.كان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغا من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام لمركز شرطة ملوي يفيد باستقبال المستشفي 4 أشخاص مصابين من بينهم شاب مصاب بغيبوبة.وبإنتقال قوات الأمن تبين إصابة كلا من: إبراهيم أحمد زهري، 25 عاما، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، أحمد عبد الناصر محمد، 27 عاما، بدون عمل، مصاب بجرح بالرأس 5 سم، وما بعد الارتجاج "غيبوبة"، محمد فولي سالم، 40 عاما، بدون عمل، مصاب باشتباة كسر بالفقرات العنقية، أيمن محمد شوقي، 40 عاما، مصاب باشتباة كسر بالفخذ الايسر.وبسؤال المصابين تبين تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام الطريق الزراعي المار علي ملف حافظ بملوي، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.وعلى جانب أخر، لفظ عامل أنفاسه الأخيرة عقب تناوله قرص حفظ الغلال داخل مستشفى المنيا، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنيا.وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغا من قبل مستشفى المنيا العام، يفيد بوصول "عصام _ ص _ ع - أ"، 45 عاما، عامل بمجلس مدينة ملوى، مقيم بقرية الاشمونين.