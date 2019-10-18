دول الأزمات X أسبوع..وقف العملية العسكرية التركية في سوريا.. والجيش الليبي يدمر أكبر مخزن لميليشيات الوفاق في مصراتة

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

بالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

وقف العملية العسكرية التركية في سوريا

أكد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، مساء الخميس، على ما أعلنه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، بشأن التوصل إلى اتفاق يوقف الهجوم العسكري التركي في شمالي سوريا.

وأعلن بنس في مؤتمر صحفي في أنقرة التوصل إلى اتفاق يوقف العملية العسكرية التركية، التي دخلت أسبوعها الثاني، لمدة 120 ساعة تتم فيها مغادرة القوات الكردية منطقة آمنة على الحدود بين تركيا وسوريا.

وقال وزير الخارجية التركية، إن أنقرة حققت ما تطمح إليه من وراء العملية العسكرية التركية، معتبرا أن واشنطن قبلت بتنفيذ شروط أنقرة بخصوص المنطقة العازلة، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى إلى إسكان اللاجئين السوريين في هذه المنطقة.

الجيش الليبي يدمر أكبر مخزن لميليشيات الوفاق في مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاحه الجوي نفذ فجر اليوم، عدة غارات جوية إستهدفت معسكر الحامية وأهداف أخرى لميليشيات الوفاق الليبية، داخل مدينة مصراتة.

ونتج عن الغارات الجوية وفق إيجاز صادر عن الجيش عدة انفجارات كبيرة جراء تدمير واحتراق مستودع تستخدمه قوات الوفاق لغرض تخزين الذخائر ومعدات الدفاع الجوي التي وصلت إليها من تركيا.

وتستمر محاولات الجيش الليبي منذ 4 إبريل الماضي في تطهير العاصمة طرابلس من سطوة الميليشيات المسلحة.

الجيش اليمني يعلن مقتل قادة "حوثيين" بالقرب من الحدود السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الأحد، مقتل قادة ميدانيين في جماعة "الحوثيين" الإرهابية، بمواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأكد العميد ياسر مجلي "قائد محور علب في الجيش اليمني"، أن الجيش الوطني نفذ عملية استدراج للحوثيين إلى جبال الجبادي ونايف ورمدان في مديرية باقم شمال صعدة، ليتم محاصرتهم والقضاء عليهم".

كما أشار إلى مقتل القيادي والمشرف على العمليات الحربية في مديرية باقم، أبو حمزة الحوثي، وقيادات أخرى بينها أبو طارق الوجيه وأبو عبد الملك السفياني، وأسر اثنين آخرين، وعشرات في مواقع أخرى، واستعادة كمية من الأسلحة خلال العملية.

وفي السياق ذاته، ذكر الجيش أن قواته أحبطت بإسناد من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي، محاولة تسلل للحوثيين في مديرية باقم شمال صعدة.

‎جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط طائرة رصد إطلاقها من داخل قطاع غزة

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، طائرة مسيرة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع إسرائيل وسيطر عليها، بعد أن تم رصد إطلاقها من داخل قطاع غزة.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "عثرت قوات جيش الدفاع على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة"، مؤكدا على أنه "تم إسقاط الطائرة من قبل جنود الجيش".

​وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن تزوده بنوع جديد من الطائرات المسيرة المقاتلة بإمكانها تنفيذ مهمات عملياتية عسكرية متنوعة ومعقدة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، أن "طائرة (الكوكب) المسيرة دخلت المرحلة العملياتية مؤخرا، حيث تسلمها سرب الطائرات المسيرة في سلاح الجو الذي يقوم بتشغيل نوعين من الطائرات المسيرة أولهما (الهرمس 450)، وثانيهما (الكوكب الحديثة)".

ويشير الكولونيل لام إلى أن طائرات السرب باتت تتولى الجزء الأكبر من المهام الملقاة على عاتق سلاح الجو، لافتا إلى أن استخدام الطائرات الحربية أصبح أمراً أكثر تعقيدا في السنوات الأخيرة.

كما أوضح أن مهام الطائرات المسيرة يبدأ بجمع المعلومات الاستخباراتية ومرافقة القوات البرية وتوجيه نيران المدفعية بالتعاون مع الطائرات الحربية العادية وهناك مهام أخرى لا يمكن الكشف عنها".