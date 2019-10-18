ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يعلن موعد الكشف عن قميصه الجديد الخاص بالأمطار

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:31 م
Advertisements
برشلونة يعلن موعد الكشف عن قميصه الجديد الخاص بالأمطار
برشلونة
Advertisements
طباعة
عبد الرحمن السيد
 
Advertisements
يقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان عن قميص الفريق الجديد، والذي صنع خصيصًا للأشهر الباردة وحالات سقوط الأمطار .

تفاصيل القميص الجديد لبرشلونة

وِأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة سيكشف عن قميصه الجديد في بداية 2020، على أن يتكون القميص من نسيج مبتكر خصيصًا لحالات الطقس البارد وهطول الأمطار خلال شهور فصل الشتاء .

وأشارت الصحيفة الإسبانية المذكورة أعلاه، أن برشلونة سيكشف عن قميصه الجديد في الدورات التدريبية الأولى من العام المقبل، على أن يكون باللون الأسود الكامل، مع احتوائه على تفاصيل أخرى خاصة بالرعاة .

وأنهت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن النسيج المصنع من خلاله قميص برشلونة، سيسمح لللاعبين بممارسة أدائهم الطبيعي بشكل مريح في الأيام الممطرة وأثناء هطول الأمطار.

رسميًا: تأجيل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

وعلى صعيد أخر، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، والتي كان من المقرر انطلاقها السبت الموافق 26 أكتوبر.

ليتم رسميًا موافقة كلا الناديين على خوض المباراة يوم 18 ديسمبر القادم، وهو الموعد المقترح من جانب الاتحاد .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
3
x
17:05
0
ضمك
الأهلي
3
x
19:00
1
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
وادي دجلة
الإسماعيلي
0
x
20:00
0
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status