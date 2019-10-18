نادين نجيم تعلن تأيدها للانتفاضة لبنان وتشارك في الاحتجاجات

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".





حيث ظهرت ممسكة علم لبنان ومشاركة في الاحتجاجات وعلقت على الصورة قائلة: "نحنا معكم نحنا نزلنا نحنا منكم لبنان ولس كلنا لبنانيه بلا طائفيه".





وذلك تضامناً مع المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان بأكمله بسبب الأوضاع المعيشية.





وقد نشرت عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، صورة أعلنت من خلالها تأيبيدها للانتفاضه وعلّقت:"الله يحمي شبابنا الله يقويكم الله ينصركم الله يكون معكم كلنا أيد وحدة ضد الفساد والأحزاب والشعارات والسرقات كلنا لبنانية وما خصنا بالطائفية".





تواصلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد فرض الضرائب، صباح اليوم، بعدما شهد ليل أمس أعنف المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين.





وحتى صباح اليوم المتظاهرون لا يزالون على غضبهم، الذي فجّره قرار وزير الاتصالات بفرض رسم على استخدام خدمة الاتصال عبر الإنترنت في التطبيقات الهاتفية، والذي عاد وتراجع عنه، بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، من دون أن تنجح هذه الخطوة في تهدئة الشارع.





واندلعت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية، والتي خرجت في عدة مدن، مساء الخميس، ومنها الحمرا بالعاصمة بيروت.





بعد فترة قصيرة من الحرائق الضخمة التي نشبت في العديد من مناطق الغابات اللبنانية، والتي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.





واستيقظ العالم العربي صباح اليوم الثلاثاء، على خبر اشتعال أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان.





وساعد ارتفاع درجة الحرارة التي تجاوزت الأربعين، والرياح على انتشار الحرائق في عدد من المدن اللبنانية، ولم يُكشف بعد عن أسباب الحرائق أو عدد الضحايا أو الخسائر المادية.