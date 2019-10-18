ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نائب تلا: "لو محامي شهيد الشهامة أثبت وجود تزوير في سن القاتل هنضربله تعظيم سلام"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:23 م
Advertisements
نائب تلا: لو محامي شهيد الشهامة أثبت وجود تزوير في سن القاتل هنضربله تعظيم سلام
محمود البنا
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، إن جريمة مقتل محمود البنا جريمة بشعة، وأحدثت غصة في حلق كل مصري، منوها بأن محاولة البعض المتاجرة بتلك القضية من خلال إثارة الرأي العام أحدث لغطا كبيرا حول القضية.

وأشار "الشيخ"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك شائعات كثيرة انتشرت حول القضية منها أن والدة القاتل عرضت على أسرة محمود مليون جنيه ليتنازلوا عن القضية.

ونفى ما تردد بشأن تزوير سن قاتل محمود لتتحول القضية إلى جنايات أحداث، معقبا: "شائعة انتشرت كالنار في الهشيم"، موضحًا أن سبب الشائعة أن عائلة راجح عائلة كبيرة في المنوفية، كاشفًا أن جد القاتل هو من ساعد في تسليم القاتل للعدالة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن محامي أسرة محمود لو نجح في إثبات أن هناك تزوير في سن القاتل "هنضربله تعظيم سلام"، مؤكدا أن القضية في يد القضاء المصري العادل.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نائب تلا مقتل شاب بالمنوفية محامي شهيد الشهامة شهيد الشهامة راجح الإعدام لراجح اعدام راجح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
3
x
17:05
0
ضمك
الأهلي
3
x
19:00
1
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
وادي دجلة
الإسماعيلي
0
x
20:00
0
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status