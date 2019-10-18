آبي أحمد يدعو الليبيين إلى أن يكونوا أقوياء لأجل السلام
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:17 م
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وكالات
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أشار آبي أحمد علي، رئيس الوزراء الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الليبيين يجب أن يكونوا أقوياء وموحدين في العمل، من أجل السلام في بلادهم.
وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن استعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى مخاوفه بشأن الوضع هناك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وجاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، والوفد المرافق له، الذي يجري زيارة غير محددة المدة، بحسب ما نقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية عن مكتب رئيس الوزراء.
وهنأ رئيس المجلس خالد المشري، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على فوزه بجائزة نوبل للسلام.
كما أعرب المشري عن إعجابه بالإنجازات، التي تحققت منذ رئاسة آبي أحمد للوزراء، وطلب الدعم في المحاولات المستمرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وتدور في العاصمة طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل
هذا وقد فاز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم الجمعة الماضي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.
واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018، بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.
وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.
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