أصبح نجم باريس سان جيرمان على أعتاب الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعدما تجاهلت إدارة النادي مسألة تجديد تعاقده .









وأشار موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان أصبح يقضي لحظاته الأخيرة في حديقة الأمراء.









وتابع الموقع الفرنسي، أن إدارة النادي الفرنسي لم تفاتح نجم باريس سان جيرمان في مسألة تجديد تعاقده مع الفريق، علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي في يونيو المقبل .









وقال الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادية العاصة الفرنسية : "من السابق لأوانه الحديث عن التمديد الآن، أنا مقتنع بأن إدينسون كافاني يتحدث مع المسؤولين والقادة حول تجديد عقده، إنه يعرف أنه في ناديه، إنني أعول عليه بنسبة 100٪ لهذا الموسم.".









وأنهى الموقع المذكور أعلاه، أن مسألة تجديد عقد نجم باريس سان جيرمان لا تزال بعيدة عن جدول أعمال اللاعب، لذلك سيكون كافاني على أعتاب الرحيل بنهاية الموسم الجاري .









ويأتي ذلك تزامنًا مع رغبة إدارة النادي الفرنسي، بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بصورة نهائية من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، وهو الأمر الذي يزيد بقوة من مسألة رحيل إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان عقب انتهاء الموسم الحالي .



