اختبارات الأولمبياد الخاص لاختيار منتخب الفلور بول للمشاركة بالإقليمية الأولى

شهد اليوم الخميس المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي اختبارات رياضة الفلور بول لاختيار المنتخب المصري للأولمبياد الخاص استعداداً للمشاركة بالكأس الإقليمية الأولي للفلور بول للأولمبياد الخاص ، تحت رعاية المصرية للاتصالات WE، وكوكالا، الرعاة الرئيسين للأولمبياد الخاص المصري.





حضر الاختبارات عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري، والدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب واللجنة الفنية المسئولة عن الاختبارات ، وبمشاركة عدد 65 لاعبا من محافظات مصر المختلفة.





وأكد عمرو الطحاوي أن مجلس أمناء مؤسسة يونيفاي أيجيبت للدمج المجتمعي، برئاسة المهندس هاني محمود ، قرر المشاركة في الكأس الإقليمية الأولي للفلور بول للأولمبياد الخاص ، المقرر أن تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل ، ويشير الطحاوي إلي أن تلك الكاس الإقليمية هي المؤهلة إلي الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والتي ستستضيفها السويد عام 2021 .





يضيف " الطحاوي " أن آختبارات رياضية الفلور بول شبيهة رياضة الهوكي الأرضي والتي أجريت اليوم تمت تحت الآشراف الفني من الجهاز الفني للمنتخب المصري للأولمبياد الخاص بقيادة كلاً من أحمد سمير ومحمد حسين ، وشملت الاختبارات عدد من المهارات المتنوعة حول آستقبال الكرة ، التسليم والتسلم ، الجري بالكرة ، الجري المتعرج بالكرة ، التصويب وآختتمت الأختبارات بأداء مباراة للاعبين المدمجين من غير المعاقين ومباراتين أخرتين مدمجة بين لاعبي الأولمبياد الخاص واللاعبين الموحدين .





ومن المقرر أن يدخل المنتخب المصري في عدد من المعسكرات والتدريبات المكثفة، خلال الفترة القادمة، استعدادا للمشاركة في الكاس الأقليمية الأولي للأولمبياد الخاص في الفلور بول .