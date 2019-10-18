بعد دعوتها للنزول.. ماجي بوغصون مع المتظاهرين بالشارع
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:13 م
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شيماء عطية
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لم تكتفِ الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بتأييد المظاهرات التي اندلعت منذ أمس الخميس في لبنان، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث نزلت للشارع دعمًا للمتظاهرين.
ونشرت "ماجي" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها وهي تحمل العلم اللبناني، وكتبت: "لبنان وحقوقنا وحياتنا وولادنا ومستقبلنا بيستاهلوا هيدا المشهد اللي شفتو اليوم عالأرض..
الشباب اللبناني الواعي عم يطالب بحياة بتشبه طموحاتو ".
ودعت ماجي بوغصون الشعب بالنزول وعدم الاكتفاء بالدعم عبر منصات السوشيال ميديا، حيث كتبت في تغريدة لها عبر تويتر: "التضامن على السوشال ميديا ما بقا ينفع. كلنا يعني كلنا ننزل الارض على وانا الأولة".
يذكر أن الساعات الماضية شهدت تصاعد الأوضاع في لبنان، بعدما خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عدة بالعاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن، احتجاجا على فرض الحكومة ضريبة على مستخدمي تطبيق "واتس اب" وعدد من الإجراءات التقشفية الأخرى.
وطالب المتظاهرون رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم استقالته، وأطلقوا شعارات عدة أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وغزا هاشتاج "لبنان ينتفض" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وجذبت المظاهرات أنظار العالم إلى لبنان، بعدما اصطف شعبه معًا ولأول مرة بعيدًا عن اختلافتهم الطائفية والحزبية، معلين قيمة الوطن ومصلحته على كل شئ.
وتفاعل عدد من النجوم اللبنانين مع الأحداث، وطالبوا المتظاهرين بالثبات، وأعلنوا عن نزولهم الشارع للمشاركة وعدم الاكتفاء بالدعم عبر السوشيال ميديا.
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