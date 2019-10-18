الخارجية الأمريكية تكشف عن مراقبتها لتظاهرات لبنان عن قرب





أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، بأنها تراقب التظاهرات في لبنان عن قرب، مطالبة كافة الأطراف بالابتعاد عن العنف والإضرار بالمنشآت العامة، ودعت المواطنيين الأمريكيين للابتعاد عن أماكن التظاهر وتوخي الحيطة والحذر.





هذا وتواصلت الاحتجاجات، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي في لبنان، ضد الأوضاع المعيشية المتردية واحتمال زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة.





وأصدر وزير التربية اللبناني قراراً بإقفال المدارس والجامعات يوم غد السبت.





تظاهرات وهتافات بإسقاط النظام





وعمد المتظاهرون إلى قطع العديد من الطرقات شمالاً وجنوباً، كما احتشدوا بشكل كبير في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، مطالبين بإسقاط الحكومة، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتيلين و7 جرحى بإطلاق نار من عناصر مواكبة في مدينة طرابلس شمال لبنان، فيما اعتقل الجيش اللبناني أحد مطلقي النار.





وأقدم بعض المتظاهرين على رشق القوى الأمنية بعبوات المياه الفارغة، مما أدى إلى حصول حالة من الفوضى والشغب وسط المدينة، حيث تعالت الأصوات صادحة "الشعب يريد إسقاط النظام".





72 ساعة





من جانبه أعطى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مساء اليوم الجمعة، 72 ساعة مهلة لشركائه في الحكومة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية في لبنان، وقال "إن الانتظار لم يعد خياراً ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم"، وتحدى من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة.





وأكد الحريري في كلمة تلفزيونية له على أن الإصلاحات لا تعني فرض ضرائب، معبراً عن شكواه من وضع العراقيل أمام عملية الإصلاح والعمل الحكومي.



