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الاتحاد السكندري يتعادل مع دجلة في الدوري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:06 م
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الاتحاد السكندري يتعادل مع دجلة في الدوري
الاتحاد السكندري
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تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره فريق وادي دجلة بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإسكندرية في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.


سجل هدف وادي دجلة مروان مجدي في الدقيقة 15 من الشوط الأول وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 26.


وبالرغم من تسجيل هدفي اللقاء في الشوط الأول، إلا أن الأهداف غابت عن الـ45 دقيقة الآخري لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.


وألغي الحكم هدف للإيفواري رزاق سيسيه لاعب الاتحاد بداعي التسلل، وأيضًا عدم احتساب ضربة جزاء لزعيم الثغر بعد لمسة يد ضد لاعب وادي دجلة داخل منطقة الجزاء.


ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري في المقابل، ارتفع رصيد وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، إلى نقطتين في المركز الـ16.

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