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رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف كيف تعاملوا مع مشكلة التوك توك (فيديو)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:09 م
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رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف كيف تعاملوا مع مشكلة التوك توك (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية السادس من أكتوبر، إن مدينة 6 أكتوبر من مدن الجيل الأول في هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أنه عمل على رصد كل المشكلات التي تواجه سكان المدينة مرة أسبوعيا، فضلا على أنه يقوم بالمرور اليومي على مختلف أنحاء المدينة.

وأشار "الشربيني"، خلال حواره ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن من أهم الملفات التي عملوا عليها كانت مخالفات البناء، والمخلفات بالطرق، والاشغالات، والتعامل مع مركبة التوكتوك، موضحا أنهم أجروا حصر بأعداد التوكتوك في المدينة وتبين أنها 15 ألف مركبة.

وأضاف أنهم أعطوا لسائقي مركبات التوكتوك حلين، إما أن يقدموا للحصول على سيارة فان، وتوفير قروض لهم، والحل الآخر إتاحة الفرصة لصاحب التوكتوك ببيعه بشرط أن يكون استخدامه خارج مدينة 6 أكتوبر، منوهًا بأنهم بدأوا تقبل طلبات التصالح من أصحاب مخالفات البناء والتي ضمن الاشتراطات المحددة.
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