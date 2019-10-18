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الخارجية السعودية تحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:02 م
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الخارجية السعودية تحذر المواطنين من السفر إلى لبنان
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الفجر السعودي
 
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حذرت وزارة الخارجية السعودية، جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى، وذلك حرصاً على سلامتهم.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصًا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تطلب من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

دعت سفارة خادم الحرمين في لبنان، اليوم الجمعة، المواطنين والزائرين، إلى تسجيل بياناتهم استعدادًا للمغادرة في أقرب فرصة.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنه نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تودّ سفارة السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات.

كما تطلب من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، الإسراع في التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم استعدادًا للمغادرة في أقرب  فرصة ممكنة.

وتدعو المواطنين إلى عدم التردُّد في التواصل معها حال حدوث أي طارئ على الأرقام التالية 
009611762722 – 009611762711 -0096176026555- 
0096178803388

فضلًا عن الهاتف الموحَّد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334


وخلال الساعات القليلة الماضية، أصدرت عدة سفارات عربية وأجنبية في لبنان، تحذيرات مشابهة لمواطنيها بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد تماما عن مناطق التظاهرات.


وتشهد جميع المناطق اللبنانية تظاهرات حاشدة منذ مساء أمس الخميس، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وجرى قطع طرق رئيسة باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة وصناديق القمامة.



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