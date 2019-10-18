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"علي جمعة" يوضح حكم الشرع في إجهاض الجنين المشوّه

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:55 م
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علي جمعة يوضح حكم الشرع في إجهاض الجنين المشوّه
الدكتور علي جمعة
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هدى عبدالرازق
 
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وجهت سيدة سؤالا، إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلة: "هل يجب على الزوجة اطاعة زوجها في اجهاض جنين مشوه بعد نفخ الروح به".

ومن ناحيته، أوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، أنه يجب على الزوجين استشارة الطبيب والأخذ برأيه، بحيث لو رأى الطبيب اجهاض الجنين، فليفعلوا ذلك.

هذا ويرد الدكتور علي جمعة على أسئلة المتابعين عبر صفحته على موقع "اليوتيوب"، وكذلك تقود دار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية بالرد على استفسارات السائلين عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد استخدام إيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي.

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