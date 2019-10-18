مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون، في حادثي سير، وقعا، اليوم الجمعة، الأول نتيجة تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، بعد كمين سمسطا على الصحراوي الغربي، والثاني نتيجة تصادم توك توك بدراجة بخارية بطريق "باها ـ إبشنا" بدائرة مركز بني سويف.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارين من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيدا بوقوع حادثي سير، اليوم الجمعة، ونتجا عنهما مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيي سمسطا المركزي وبني سويف التخصصي.



ووقع الحادث الأول نتيجة تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، بعد كمين سمسطا على الصحراوي الغربي، وأسفر عن مصرع "تاجي علي عبد الجليل" ٦٥ سنة، وإصابة نجله "عادل" 32 سنة، يقيمان بمركز الفشن، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي.



ووقع الحادث الثني نتيجة تصادم توك توك بدراجة بخارية بطريق "باها ـ إبشنا" بدائرة مركز بني سويف، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم: محمد عبد اللطيف عرفة، 51 سنة، سائق، مقيم مركز اهناسيا، بإشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد حسن، ١٨ سنة، طالب، مقيم باها بمركز بني سويف، بإغماء وجرح قطعى بالجبهة، بالإضافة إلى شخصان آخران مجهولة بياناتهم، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العاكة، وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللأزمة للمصابين، للوقوف على مدى إصابتهم، ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وتم إتخاذ الاجرءات القانونية في الواقعتين.

