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رشوان توفيق يكشف تفاصيل اتصاله بجيهان السادات بعد رؤية الرئيس الراحل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:41 م
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رشوان توفيق يكشف تفاصيل اتصاله بجيهان السادات بعد رؤية الرئيس الراحل
رشوان توفيق
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هدى عبدالرازق
 
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قال الفنان رشوان توفيق، إنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا، كاشفا أن زوجته أصرت على انتخاب الرئيس السيسي رغم مرضها، منوها بأنها لم تجلس على كرسي متحرك طوال حياتها إلا عندما توجهت لمقار التصويت لانتخاب الرئيس السيسي.

وأشار "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن زوجته كانت ترى المشاركة في الانتخابات ضرورة، وأنه تقرير مصير، معلقا: "ربنا يجعل التوفيق حليف الرئيس السيسي"، مضيفا أنه تم تصويره هو زوجته الراحلة أثناء إدلائهما بأصواتهما في الانتخابات على إحدى القنوات الفضائية، متابعا: "كنت بسندها بيد، وشايل شنطتها بإيدي التانية".

وعن علاقته بالرؤساء السابقين، أوضح أنه أصيب بحزن شديد عقب نكسة 67، وقضى أيام طويلة في الصلاة والدعاء للجيش، موضحا أنه رأى رؤية للرئيس جمال عبد الناصر وهو يرفع علامة النصر، وسمع اسم وحيد رمضان في الرؤية، مؤكدا أن حرب أكتوبر أعادت لمصر كرامتها.

وكشف أنه رأى الرئيس الراحل االساداات في رؤية، وهو يرتدي بدلة لبنية، وكان يقول "لا إله إلا الله"، مضيفا أنه اتصل بالسيدة جيهان السادات ليبلغها الرؤية.
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