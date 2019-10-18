ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد ماتيب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:39 م
Advertisements
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد ماتيب
ماتيب
Advertisements
طباعة
حسام مجدي
 
Advertisements
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة 17 أكتوبر رسميا تجديد عقد نجم الفريق لفترة طويلة لتحصينه وضمان بقاءه في النادي.


ووقع الكاميروني جويل ماتيب نجم نادي ليفربول على عقد جديد مع النادي طويل الأمد لمدة 4 أو خمس مواسم قادمة.


وقال ماتيب في تصريحات صحفية لموقع ليفربول الرسمي عقب تجديد عقده: "إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من النادي. يسعدني أن يعتقد الناس أنني قد قمت بعمل جيد ويريدون بقائي لفترة أطول".


وقد شارك جويل ماتيب في 9 مباريات حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.


ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
3
x
17:05
0
ضمك
الأهلي
3
x
19:00
1
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
وادي دجلة
الإسماعيلي
0
x
20:00
0
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status