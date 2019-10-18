رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد ماتيب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة 17 أكتوبر رسميا تجديد عقد نجم الفريق لفترة طويلة لتحصينه وضمان بقاءه في النادي.









ووقع الكاميروني جويل ماتيب نجم نادي ليفربول على عقد جديد مع النادي طويل الأمد لمدة 4 أو خمس مواسم قادمة.









وقال ماتيب في تصريحات صحفية لموقع ليفربول الرسمي عقب تجديد عقده: "إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من النادي. يسعدني أن يعتقد الناس أنني قد قمت بعمل جيد ويريدون بقائي لفترة أطول".









وقد شارك جويل ماتيب في 9 مباريات حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.









ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



