أستاذ اقتصاد: الدين العام القطري الأعلى دين في منطقة الخليج (فيديو)

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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة بني سويف، إن الدين العام القطري يمثل أعلى دين في منطقة الخليج والمنطقة، مشيرًا إلى أن قطر بدأت تستدين من الخارج لحل أزمتها.



وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن شركة الطيران القطرية حققت خسائر كبيرة منذ عامين؛ نتيجة ارتفاع تكاليفها فضلًا عن عوائق اقتصادية أخرى متعلقة بسوء إدارة الموارد وإهدارها.



وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة بني سويف: "كأس العالم الذي من المفترض إقامته في قطر 2022، ودورة ألعاب القوى التي أقيمت في 2017 وكل البطولات التي تنظمها قطر مرتبطة بشبه فساد، ومئات الملايين تدفع رشاوي من أجل تحسين موقفها على المستوى الدولي".



ونوه إلى أن الاقتصاد القطري ونظيره التركي في تراجع مستمر خلال 5 سنوات الماضية، متابعًا: "تلك الدولتين يحاولان حل مشاكلهما على حساب بعض".



ولفت أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة بني سويف، إلى أن موقف مجلس التعاون الخليجي تجاه قطر ليس شخصيا ولكن نتيجة ممارستها في تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة، وفقا لما ذكرته تقارير دولية وأجهزة مخابرات.

