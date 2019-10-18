الكويت تطلب من مواطنيها الراغبين بالسفر إلى لبنان التريث نظرًا للتطورات

طلبت سفارة الكويت في لبنان، اليوم الجمعة، من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليًا.

وقالت السفارة في تغريدة: "تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين الراغبين للسفر إلى لبنان بالتريث، وذلك نظرًا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات".

وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق بإطارات مشتعلة، اليوم الجمعة، وخرج الآلاف في مظاهرات في بيروت ودعوا الحكومة إلى الاستقالة بسبب أزمة اقتصادية.





وخلال الساعات القليلة الماضية، أصدرت عدة سفارات عربية وأجنبية في لبنان، تحذيرات مشابهة لمواطنيها بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد تماما عن مناطق التظاهرات.





وتشهد جميع المناطق اللبنانية تظاهرات حاشدة منذ مساء أمس الخميس، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وجرى قطع طرق رئيسة باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة وصناديق القمامة.