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صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:59 م
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صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير
صلاح محسن
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اختتمت عصر اليوم الجمعة الدورة الكروية التي أقامها صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقريته التابعة لمحافظة الشرقية على روح والده والتي شارك فيها ١٠٨ فريق من ٣ محافظات واستمرت لمدة شهرين.

وأقيمت المباراة النهائية عصر اليوم والتي جمعت بين فريقي مركز شباب الحكيم ومركز شباب كفر يوسف سلامة حيث توج الأخير باللقب بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة ٣-٢ بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحرص عدد كبير من جماهير القرى المجاورة على حضور المباراة النهائية، في تواجد صلاح محسن مهاجم الأهلي وناصر منسي مهاجم بيراميدز والمعار لصفوف طلائع الجيش.

وقام الثنائي بتسليم الفريق الفائز كأس البطولة، كما منحا جوائز أفضل لاعب وحارس وهداف البطولة.

صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير
صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير
صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير
صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير
صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير
صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير
صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير
صلاح محسن يشهد حفل نهائي الدورة الكروية على روح والده وسط حضور جماهيري كبير
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