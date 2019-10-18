فراعنة الطاولة الصغار أول فرق بطولة مصر الدولية بشرم الشيخ

حصد لاعبو المنتخب القومى على المركز الأول بالحصول على أربع ذهبيات فى منافسات الفرق ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة التى تقام حاليا بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ وذلك تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتحت إشراف الاتحاد المصرى للعبة برئاسة معتز عاشور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجلس إدارة الاتحاد وعبد العزيز السيسى مدير البطولة ، وذلك بمشاركة 13 دولة هى "تايوان ، السعودية ، روسيا ، التشيك ، ، لبنان ، البحرين ، الهند ، بولندا ، انجلترا اوكرنيا ، تونس ، منتخب افريقيا ، بالإضافة إلى مصر وذلك بعد اعتذار نيجيريا عن المشاركة.





حيث حصد المنتخب القومى على الذهبيات الأربعة فى منافسات 18 سنة أولاد وبنات للاعبون : سارة الحاكم وهند فتحى وآلاء يحيى ( بنات ) و مروان عبد الوهاب وأحمد البرهامى و جواد كريم ، ومنافسات الفرق تحت 15 سنة أولاد وبنات وهم : هنا أيمن مع الجزائرية ميلسيا ( بنات ) و مروان جمال و احمد بطيشة ( اولاد )

وحصل على المركز الثانى فى منافسات 15 سنة اولاد بولندا ، وفى منافسات 15 سنة بنات البحرين ، وفى منافسات 18 سنة بنات الصين تايبيه ، وفى منافسات 18 سنة اولاد مصر.

يقود المنتخب القومى للناشئين والناشئات عماد مصيلحى المدير الفنى للفريق ، ويمثل المنتخب القومى فى البطولة اللاعبون هم أحمد برهامى و مروان عبد الوهاب و جواد الحرازى و عبد الرحمن دندان و مروان جمال و احمد بطيشة و عمرو محفوظ وعمر ايهاب وبدر مصطفى و ياسين وائل و انس عبد العال ، واللاعبات هن " هند فتحى وآلاء يحيى و سارة الحاكم و هنا ابراهيم و فريدة بدوى و ورؤى الناغى و ورؤى صلاح و مريم يونس و كنزى فوزى و هنا عبد السلام و هاجر شحاتة و نور زكى بالاضافة الى مشاركة هنا جودة ومحمد سامح ضمن اعضاء منتخب افريقيا



