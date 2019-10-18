شووت NOW: مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر AHLY FIL GOAL يلا شوت KSA SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الاهلي NQW

مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر ضمن الجولة 7 من الدوري السعودي ، نقدم لكم بث مباشر لجميع مباريات اليوم ، على ملعب «مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «كأس الأمير محمد بن سلمان» ، تنطلق مباراة الأهلي والتعاون بالدوري السعودي، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش ، ويمكن مشاهدة مباريات اليوم في موقع أحداث اليوم فى تحديث مستمر للقاء..





الهلال حاليا يتصدر جدول ترتيب بطولة دوري السعودي للمحترفين منفردا برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه الوحدة ، المتوهج مع الأوروغوياني دانيال كارينيو.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي ، نعرض مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي عبر قناة الرياضية السعودية..





تشكيلة الاهلي والتعاون

تشكيلة الأهلي السعودي أمام التعاون .. محمد العويس .. لوكاس ليما .. عبدالباسط الهندي .. محمد الخبراني .. عبدالله حسون .. نوح الموسى .. حسين المقهوي .. إلفيس ساريتش .. عبدالفتاح عسيري .. يوسف البلايلي .. دجانيني ، أما تشكيلة التعاون لمواجهة نادي الأهلي اليوم هي كاسيو ، عسيري ، ماتشادو ، عبسي ، الشنقيطي ، العليان ، مانويل ، الموسى ، أميسي ، هيلدون ، تاوامبا.





ومن المقرر ان تُقام مباراة الأهلي والتعاون مساء غد الجمعة في الجوهرة المشعة بتمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة على ان تُذاع عبر قناة الرياضية السعودية HD2.





مشاهدة مباراة الاهلي مع التعاون والتي سوف يتم نقلها مباشر عبر موقع يلا شوت حصري الجديد فى خدمة مجانية لمتابعي وعشاق كرة القدم العالمية والآسيوية في مواجهة قوية تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودية 2020 ، مشاهدة مباريات اليوم في توقيت الساعة الرابعة و 55 دقيقة عصرا بتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة الخامسة و 55 دقيقة بتوقيت السعودية ويمكن مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر لايف..





مباراة الاهلي والتعاون

نبدأ أولا مع موعد مباراة الاهلي والتعاون والتي سوف تكون اليوم الجمعة القادم الموافق 18 أكتوبر، حيث تنطلق في تمام الساعة:-





الثامنة بتوقيت السعودية

السابعة بتوقيت مصر

الثامنة بتوقيت فلسطين

الثامنة بتوقيت الأردن

الثامنة بتوقيت سوريا

الثامنة بتوقيت لبنان

الثامنة بتوقيت العراق

السابعة بتوقيت السودان

الثامنة بتوقيت اليمن

الثامنة بتوقيت ليبيا

الثامنة بتوقيت تونس.

الثامنة بتوقيت الجزائر.

مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر







