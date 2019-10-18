بـ37 صورة "الفجر الفني" يرصد أبرز ما جاء على الساحة الفنية والإعلامية خلال الأسبوع

رصد " الفجر الفني " الأسبوع الماضي حركة تنقلات في القنوات التلفزيونية لمذيعين، وأيضا تعاقدات فنية النجوم السينما وإليكم أبرز ما جاء بها :









(1) تامر مرسي يتعاقد مع مصطفى خاطر وعلي ربيع لرمضان 2020.





(2) الأحد..موعد انطلاق "القاهرة الآن" مع لميس الحديدي على الحدث، وظافر العابدين ضيف أولى حلقات.





(3) قريبا..الإعلامي عمرو الليثي على إذاعة الشرق الأوسط.





(4) 25 أكتوبر..حلقات جديدة من "شكشك شو" على شاشة MBC مصر.





(5) 21 أكتوبر..عرض أول لمسلسل "بلا دليل" على شاشتي CBC وCBC دراما بطولة درة وخالد سليم، إنتاج تامر مرسي شركة سينرجي، تأليف انجي علاء، إخراج منال الصيفي، يذاع على CBC في الثامنة مساء، يذاع على CBC دراما في الحادية عشر مساء.





(6)"اطرب روحي" مبادرة مؤسسة MBC Hope بالتعاون مع MBC The Voice.





(7) قريبا..عودة دعاء عامر على صدى البلد ببرنامج "بيت زمان"





(8) قريبا.."تتبيلة يسري" مع الشيف يسري على شاشة صدى البلد.





(9) راغدة شلهوب تستعد لموسم ثان من "تحيا الستات" على النعار.





(10) قريبا.. "أخر مزاج" برنامج الشيف ريهام الديدي على صدى البلد، ولأول مرة تعزف الشيف ريهام، بالبيانو في برنامج طبخ.





(11) نوفمبر..عرض مسرحية "أهلا رمضان" على منصة "Watch it.





(12) اختيار الإعلامي رامي رضوان سفيرا للنوايا الحسنة من منظمة الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى اختياره لتمثيل مصر في مؤتمر السكان الذي سيعقد في نوفمبر بالعاصمة الكينية نيروبي.





(13) "مزيكا" و"عالم الفن" تطرحان "خليك هنا" للفنان هشام عباس.





(14) تعرّف قائمة المذيعين المنضمين لشاشة Extra news





- أحمد بيشتو.





- باسم طبانه.





- مي أنور.





- عمر مصطفى.





- ندا رضا.





- انجي طاهر .





- فيروز مكي.





- جومانة ماهر





- فاطيمة خليل.





- ليلاس كافوزي.





(15) عرض برنامج "نجوم صغار" Little Big stars على " MBCمصر2" في تمام الثامنة مساء.





(16) “لمياء محمود” مشرفاً على “ماسبيرو FM”.





(17) تعاون إعلامي بين "الوطنية للإعلام"ومركز الاتصال الوطني البحريني.





(18) صورة من داخل الكواليس..قرب موعد انطلاق قناة "الزمالك".





(19) أكاديمية الفنون تنفي نشوب حريق بها (بيان).





(20) بدلا من جيلان علاء..أمجد الشرقاوي يقدم "هشتجه" على راديو نغم FM، البرنامج يذاع من الأحد للثلاثاء في التاسعة مساء.





(21) تكريم الإعلامية شيرين الشايب في المهرجان العربي الثالث للكتاب والإعلاميين.





(22) في مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ال28.. لأول مرة مشاركة محمد منير في حفل الافتتاح.





(23) أبطال "٣ أيام في الساحل" يتوجهون إلى الرياض.





(24) منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية يناقش "الصحافة الجيدة".





(25) فودافون تطرح "قدام مرايتها" جديد عمرو دياب من ألبوم "أنا غير" إنتاج شركة ناي.





(26) الشيف علاء الشربيني يحتفل بالعام الأول من "أحلى أكلة" على ON E.





(27) تكريم أمير الغناء العربي هاني شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض.



