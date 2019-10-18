خبير عسكري يكشف الخيارات المتاحة أمام مصر لحل أزمة سد النهضة

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كشف اللواء إيهاب البشبيشي، الخبير العسكري، عن الخيارات المتاحة أمام مصر لحل أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك دولة وسيطة بين مصر وأثيوبيا



وقال "البشبيشي"، خلال حواره ببرنامج "مستقبلنا"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إن سد النهضة سيؤثر على مستقبل مصر والسودان وملايين من البشر؛ ولابد أن تكون قرار الدولة الوسيطة بجانب الحق، معلقًا: "مصر معها الحق".



وأضاف الخبير العسكري أنه في حالة فشل التحكيم الدولي، لابد أن نلجأ للخيار العسكري، وهذا الأمر بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة.



ووجه حديثه لأثيوبيا وإسرائيل وأمريكا، قائلًا: "مهما عملوا أجهزة تشويش عشان الأقمار الصناعية متصورش.. إحنا لينا عيون هناك بتصور هناك وتنقل كل حاجة ومش هتعرفوهم.. واللي عبر القناة في 6 ساعات مش هيقف قدامه سد"، واصًفا سد النهضة بأنه سد الخراب.



وأشار الخبير العسكري إلى أن أثيوبيا بها يهود ويوجد بها مستعمرة إسرائيلية، لافتا إلى أن إسرائيل هي من قامت ببناء السد بجانب حلفاء لها بمعنى أن أهداف بناء سد النهضة ليست للتنمية ولكن لأهداف استراتيجية.



واستطرد قائلًا: "إسرائيل تهدف أما أن تزيد المشكلات على مصر من خلال نقص المياه أو تغرق مصر حيث تستخدم ورقة ضغط علينا"، لافتًا إلى أن المنطقة تواجه حرب عالمية ثالثة.



