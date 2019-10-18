عاجل.. استقالة رئيس النجم الساحلي وأزمة مشتعلة قبل مواجهة الأهلي

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يشهد فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، فترة عصيبة وأزمات متعددة، خلال الفترة الحالية وقبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم، أمام النادي الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.



وبعد أن تقدم كريم حجي بالاستقالة من منصبه على خلفية إعتراضه على استمرار المدير الفني في منصبه رغم إقالته في وقت سابق، أعلن رضا شرف الدين رئيس النادي عن الاستقالة أيضا من منصبه.



وفي قرار مفاجئ لعشاق وجماهير الفريق الساحلي، تقدم رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، باستقالته من منصبه بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة.



وكتب الحساب الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلنا استقالة رئيس النادي بشكل رسمي.



وعلق الصفحة الرسمية على بيان الاستقالة قائلة، "رئيس النجم الرياضي الساحلي يسلم استقالته إلى الكتابة العامة للنادي وهذا نصها".



وتابعت الصفحة، "لم يفصح رضا شرف الدين عن أسباب استقالته من منصبه، حيث اكتفى بكتابة :أسلم اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السيد الكاتب العام لجمعية النجم الساحلي استقالتي من رئاسة الجمعية اعتبارًا من هذا التاريخ".



وأضاف :"وحسب الفصل الثامن والأربعين من القانون الأساسي للجمعية الذي ينص على عند شغور منصب رئيس الجمعية يتولى نائب الرئيس رئاسة الجمعية ويعين من بين أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين نائبًا له وذلك لباقي المدة النيابية".



وأتم رضا شرف الدين بيان استقالته قائلًا :"أعلن أيضًا أنني لن أترشح إلى خطة رئيس الجمعية مستقبلًا، وأتعهد بأن أبقى الداعم الوافي والمحب والمخلص للنجم".



وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أوقعت النجم الرياضي الساحلي، بالمجموعة الثانية والتي تضم كل من الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.