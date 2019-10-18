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يلا شوت alahli مشاهدة مباراة الهلال والتعاون كورة لايف TV بث مباشر alahli vs altaeawun رابط كورة ستار cool kora

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:33 م
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يلا شوت alahli مشاهدة مباراة الهلال والتعاون كورة لايف TV بث مباشر alahli vs altaeawun رابط كورة ستار cool kora
الاهلي
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مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر لايف مساء اليوم 18 من اكتوبر ضمن منافسات الاسبوع السابع من بطولة الدوري السعودى للمحترفين alahli vs altaeawun بث مباشر مباريات اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة على الثلاثة نقاط مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.


مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي مع التعاون بث مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودى للمحترفين فى توقيت الساعة السابعة بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الثامنة مساء بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين .

 
الدوري السعودى للمحترفين – الجولة السابعة
توقيت 19:00 فى القاهرة
توقيت 20:00 فى السعودية

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0
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