بالأسماء.. مديرية أمن البحر الأحمر تجرى حركة تنقلات محدودة بين ضباط المديرية

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أعلنت مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الجمعة، برأسة اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، حركة تنقلات محدودة بين ضباط مديرية أمن البحر الأحمر، وتم نقل خلال الحركة العقيد محمد فتح الله، من رئيس قسم شئون الأفراد بالمديرية، ليصبح وكيل الإدارة العامة لشرطة نجدة البحر الأحمر.



وشملت الحركة أيضا نقل العقيد احمد سعد من قسم الشئون المالية بالمديرية، ليصبح رئيس قسم شئون الافراد، خلفا للعقيد محمد فتح الله، وتم نقل العقيد باسم حسين، من وكيل شرطة النجدة ليصبح رئيس قسم التفتيش والشكاوي بالمديرية.