عمر عبدالعزيز ومنير الوسيمي يتنافسان على منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية

صرح الفنان خالد بيومي، أن باب الترشح على منصب رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة "التمثيلية والموسيقية والسينمائية".





وأغلق في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة ولم يتقدم سوى اسمين فقط هما رئيس الاتحاد الحالي المخرج عمر عبد العزيز والموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق.





وقال بيومي سكرتير عام الاتحاد إن الترشح على منصب رئيس الاتحاد كان قد تحدد له ثلاثة أيام هي 16 و17 و18 الشهر الحالي على يتم قبول الطعون والتنازلات يومي 20 و21 من الشهر نفسه، وسوف تجرى الانتخابات يوم الخميس المقبل 24 اكتوبر الحالي بمقر الاتحاد.





و عقد اتحاد النقابات الفنية مؤتمرا صحفيا ليعلن فيه دعمه الكامل للمنصة الوطنية " watch it " التى يسعي القائمون عليها إلى حصول المبدعين في فنون الأداء والموسيقي والدراما على حقوقهم المشروعة.

ودعا الاتحاد كلا من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وجمعية مؤلفي الدراما العربية وجمعية أبناء فنانين مصر إلى توسيع قاعدة العضوية فيها لتضم أصحاب الحقوق طبقا لما استقر عليه العمل عالميا فى هذا المجال بعمالة مؤهلة وهو ما ارتضت العمل به جمعية المؤلفين والمحررين والناشرين. واثنى الاتحاد في بيان له عقب انتهاء المؤتمر على صدق نوايا الجميع فى توفير الدعم الكامل لهذه الجهود المخلصة ليكون للفن المصرى بكل أنواعه مساحه أكبر فى مجاله ليساهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد بما يعود بالخير الوفير على شعبها.

وأشار أن الجمعية العومية للاتحاد أو من لهم حق التصويت على انتخابات رئيس الاتحاد العام 39 فردا هم النقباء الثلاثة وأعضاء مجالس إدارة النقابات الفنية.





يذكر أن اللجنة القانونية المشكلة لتلقي الترشيح مكونة من رؤساء الشئون القانونية للنقابات الثلاثة وهم عبد الستار عبد الحميد عن الاتحاد العام وسعد المتولي عن المهن الموسيقية ومحمد عبده من المهن التمثيلية وخالد فؤاد المهن السينمائية.











