استشاري طب أطفال: الالتهاب السحائي الكبار أيضا.. وهذه أعراضه

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قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، إن الالتهاب السحائي مرض فيروسي، يصيب الغشاء المحيط بالمخ، وقد يتسبب في فقدان السمع أو البصر، أو الإصابة بالشلل.



وأشارت "أبو الوفا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يصيب الأطفال حتى سن 12 عاما، وكذلك يصيب كبار السن، موضحة أن من أعراضه، ارتفاع مفاجىء في درجات الحرارة، صداع، وقلة تركيز، وطفح جلدي، وتصلب في الرقبة.



وأوضحت استشاري طب الأطفال، أن مصر ليس بها انتشار لمرض الالتهاب السحائي، ومصر توفر التطعيم لطلاب المدارس، منوهة بأن التطعيم يستمر أثره في الجسم لمدة 3 سنوات فقط، ناصحة أولياء الأمور أن يحرصوا على تغذية أطفالهم بشكل سليم ومتوازن بحيث يكثروا من الخضروات والفواكه، فضلا عن الحرص على تهوية المكان الذي يتواجد فيه الطفل.

