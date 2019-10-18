اليوم الرابع في "واشنطن".. مدبولي يتحدث عن شجاعة القيادة السياسية المصرية أمام معهد الشرق الأوسط

خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، شارك مدبولي في جلسة النقاشية في معهد الشرق الأوسط، بحضور سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد الوزارى المرافق للحكومة وأعضاء الكونجرس السابقين، كما استقبل مدبولي النائب الديمقراطي داتش روبريسبرجر، والنائب الجمهوري جيف فورتنبيرى، المشاركين في مجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الأمريكي.

وفي هذا السياق تستعرض" الفجر" تفاصيل اليوم الرابع لزيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة.

اصلاح اقتصادي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، الجلسة النقاشية باستعراض واضح حول تطورات الأوضاع في مصر منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكد مدبولي، الرئيس السيسي وصل للحكم فى ظروف اقتصادية صعبة حيث كانت مصر على وشك انهيار اقتصادي، إذا لم يتخذ الرئيس إجراءات جريئة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد.

أضاف مدبولي خلال الجلسة، أن شجاعة القيادة السياسية، سمحت بتبني برنامج إصلاح اقتصادى وطنى يضع محددات واضحة بمساعدة صندوق النقد الدولي، قد نجحت مصر في تحقيق الالتزام الصارم بتلك الاهداف لتحقق مصر أفضل برنامج إصلاح اقتصادى فى تاريخها.

مؤشرات اقتصادية

أوضح رئيس الوزراء، أن أرقام المؤشرات الاقتصادية في بداية خطة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت صعبة، ولكن ما تحقق بعد الخطة، أظهر تحولاً جذرياً، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي، ومعدل النمو الاقتصادي، كما انخفضت معدلات التضخم والبطالة، نجحت الحكومة في التعامل مع قضايا تاريخية معقدة مثل ترشيد الدعم الحكومي، ووضعت الحكومة ضوابط مالية صارمة لتقليل عجز الموازنة.

كما شرح مدبولي خلال الجلسة، برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تبنتها الحكومة مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة، مؤكدا أن هذه البرامج ساعدت في تقليل معدل الفقر في مصر للمستويات العالية، كما ساعدت الفقير علي تخطي اثار الاصلاح الاقتصادي

اصلاح هيكلي

ناقش رئيس الوزراء، خطة إصلاح الهيكلى التى وضعتها الحكومة من أجل حماية استدامة النجاح الذى نجحت الحكومة فى تحقيقه في المجالين المالي والنقدي، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة، ليست مجرد عاصمة الانتقال المكاني للمصالح الحكومية( للوزارات واجهزة الدولة)، ولكنها انتقال شامل فى آليات العمل.

شرح الدكتور مصطفى مدبولي، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام الدولي، منها خطورة العدوان التركى على الأراضى السورية، كما طالبت مصر بوقف هذا العدوان والسحب الفورى للقوات التركية عن حدود سوريا.

سد النهضة

شدد مدبولي علي ثوابت الدولة المصرية في ملف سد النهضة، حيث أن مصر لن تقف ضد تحقيق التنمية فى حوض النيل، وقد أسهمت فى الماضي بمساعدة دول حوض النيل في بناء سدود، لكن لاتقبل مصر مطلقاً التاثير على حقوقها فى مياه النيل.

اوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق فى مجلس النواب، اخر التطورات ملف سد النهضة، حيث استعرض رئيس الوزراء جوانب هذا الملف، والموقف المصرى، كما تتطرق مدبولي للمشاورات التى أجراها حول سد النهضة مع مسئولى الإدارة والكونجرس خلال الزيارة.

القطاع الخاص

قد رد مدبولي علي استفسار أحد الحضور عن جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، اوضح مدبولي أن الحكومة تعرف أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص فى التنمية، تحرص الحكومة على توفير بيئة مناسبة للقطاع الخاصحتي يعمل فى سهولة ويسر، من خلال حزمة القوانين والتشريعات والحوافز .

كما تطرقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلي الجهود التى قامت بها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وان الاجراءات تساهم فى زيادة دخول القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتنفيذ الدور المنوط به فى التنمية.

نواب الكونجرس

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،النائب الديمقراطي داتش روبريسبرجر، والنائب الجمهوري جيف فورتنبيرى، المشاركين في مجموعة أصدقاء مصر بمجلس الكونجرس الأمريكى.

توجه مدبولي بالشكر للنواب على جهودهما التى قاموا بها لدعم القضايا المهمة لمصر فى الكونجرس الأمريكي، كما أعرب مدبولي عن تطلعه لتحقيق تعزيز العلاقات مع النواب من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة لهم للقاهرة، ومقابلة مسئولين فى مصر.

استعرض رئيس الوزراء أهم أسس وثوابت الموقف المصرى من موضوع سد النهضة، كما شرح مدبولي الأهمية المحورية لهذا الموضوع، باعتبار المياه قضية حياة الشعب المصرى، كما تطرق للمباحثات التى أجراها مع نائب الرئيس مايك بنس حول هذا الملف.

أكد النائبان، أنهما يتفهمان ثوابت الموقف المصرى من قضية المياه، خاصة أن النيل هو مصدر المياه الوحيد للبلاد،كما يدعموا القضايا التى تهم مصر فى مجلس النواب، كما رحب النائبان بالتطور الكبير الذى تشهده العلاقات المصرية الأمريكية، وأشادوا بالدور الذى يقوم به السفير المصري فى واشنطن.