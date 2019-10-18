أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW Suadi رابط الهلال مباشر جودة متعددة NOW
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:23 م
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مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر نقل مباشر لايف مساء اليوم 18 من اكتوبر ضمن منافسات الاسبوع السابع من بطولة الدوري السعودى للمحترفين Al Hilal vs Damak بث مباشر مباريات اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة على الثلاثة نقاط مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.
مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال مع ضمك بث مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودى للمحترفين فى توقيت الساعة الخامسة بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة السادسة مساء بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين
الدوري السعودى للمحترفين – الجولة السابعة
مباراة الهلال مع ضمك
توقيت 17:00 فى القاهرة
توقيت 18:00 فى السعودية
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