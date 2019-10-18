أول رد من الأهلي على انتقال "الشناوي" لمانشستر يونايتد

رد مسئولو النادي الأهلي على شائعات انتقال محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول إلى نادي مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.









واشارت تقارير صحفية في الساعات الماضية، إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري.









ونفي الأهلي وصول أي عروض رسمية لمحمد الشناوي في الفترة الحالية ولا توجد أي محادثات بشأن انتقاله لأي فريق أوروبي مشيراً إلى أن كل ما تم نشره في وسائل الإعلام شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.









واكد الأهلي تمسكه الشديد باستمرار محمد الشناوي مع الفريق لحاجة الفريق خدماته في الفترة القادمة سواء في الدوري أو في بطولة إفريقيا ، رافضاً رحيله كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق.









وأكد فايلر، على أهمية وجود الحارس محمد الشناوي ضمن صفوفه، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية وارتباطات الفريق سواء فى الدورى المحلي أو فى بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأشارت تقارير بريطانية أمس الخميس، عن دخول الشناوي، ضمن اهتمامات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدماته بالفترة المقبلة.



وأضافت التقارير، أن الشناوي يعد حارسا من ضمن الحراس المرشحة بقوة لخلافة دي خيا حارس الفريق الأساسي، مستقبلا.



