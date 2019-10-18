ينتظر عشاق كرة القدم المحلية والعربية والعالمية اليوم، مباريات عديدة، يعد أبرزها ببطولة الدوري المصري وبطولة الدوري السعودي وأيضاً سيقام مباريات بالدوري الإسباني والألماني والفرنسي، اليوم الجمعه الموافق 18 أكتوبر 2019.





جدول مباريات اليوم.. لقاءات مرتقبة في الدوري السعودي



ونبدأ بعرض مباريات الدوري المصري الممتاز، اليوم والذي يشهد مواجهتان من العيار الثقيل ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة المحلية، حيث يستضيف ستاد الأسكندرية مباراة قوية بين الاتحاد السكندري وفريق وادي دجلة في تمام الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهم بجدول الدوري حيث يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 6 نقط بينما يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.





بينما المباراة الثانية بالدوري المصري اليوم ستجمع بين الإسماعيلي وحرس الحدود والتى ستقام علي ملعب الإسماعيلية في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 6 نقاط بينما يحتل الحدود المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.





وينطلق اليوم أيضاً مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث تقام ثلاث مباريات وهم :





العدالة ضد الفتح





الهلال ضد ضمك





الأهلي ضد التعاون.





وتنطلق اليوم أيضاً اولى مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي بمباراة قوية ستجمع حامل اللقب باريس سان جيرمان مع نظيره نيس في تمام التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، علي ملعب اليانز ريفيرا ويسعي الفريق الباريسي للتأكيد علي الإنفراد بالقمة التى يحتل صدارتها برصيد 21 نقطة من 9 مباريات بينما يحتل فريق نيس المركزالتاسع برصيد 13 نقطة.





وتفتتح اليوم مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإسبانى عندما يستضيف فريق غرناطة نظيره اوساسونا علي ملعب لوس كارمينيس في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة، ويحتل غرناطة المركز الرابع برصيد 14 نقطة بينما يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.





وتفتتح أيضاً مباريات الجولة الثامنة من البوندسليجا الدوري الألماني بمواحهة قوية حيث يستضيف فريق إينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ليفركوزن الألمانى في مباراة قوية في تمام الثامنة ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة، ويسعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسبن موقعهم بجدول الدوري حيث يحتل إينتراخت فرانكفورت المركز التاسع برصيد 11 نقطة بينما بايرن ليفركوزن يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة.



