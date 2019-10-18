ننشر اسعار كروت الشحن بعد بيان مجلس الوزراء

تسببت شائعات، اليوم الجمعه، في اعتقاد بعض الموطنين أن اسعار كروت الشحن سجلت ارتفاعًا جديدًا، وهو ما نفاه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، مؤكدًا على أن اسعار كروت الشحن لم تتغير، ولا يوجد أي شركة قامت بتحريك اسعار كروت الشحن.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "إن هناك انباء تردد بشأن قيام شركات المحمول بفرض زيادات جديد على اسعار كروت الشحن، ومع تواصلة بمسؤالي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأكد عدم صحة هذة الأخبار.

وتابع" المركز" الأعلامي، أن اسعار كروت الشحن مازالت عند نفس مستويتها السعرية دون تغير، وأن اي قرار في تعديل اسعار كروت الشحن يتطلب خطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.

اسعار كروت الشحن :

واضطرت وزارة الاتصالات نهاية عام 2017، إلى رفع اسعار كروت الشحن بسب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف الخدمة على شركات المحمول.

وتبلغ اسعار كروت الشحن للشركات الأربعة العاملة في مصر وهي "المصرية للأتصالات و اورنج و فوادفون واتصالات مصر" كالاتي :

يباع كارت فئة 5 جنيهات بسعر بيع 5 جنيهات ولكنة يمنح رصيد بقيمة 3.5 جنيه فقط.

ويباع كارت فئة 10 جنيهات بسعر 10 جنيهات، ولكنة يعطي رصيد 7 جنيهات.

ويباع كارت فئة 15 جنيها بسعر 15 جنيها ولكنة يعطي رصيد بقيمة 10.5 جنيه.

ويباع كارت فئة 20 جنيها بسعر بيع 20 جنيها، ويعطي رصيد بقيمة 14 جنيها.

ويباع كارت فئة 25 جنيها بسعر بيع 25 جنيها، ويمنح رصيد 17.5 جنيه.

ويباع كارت فئة 50 جنيها بسعر بيع 50 جنيها، ويمنح رصيد بقيمة 35 جنيها.

ويباع كارت فئة 100 جنيه بسعر بيع 100 جنيه، ويمنح رصيد 70 جنيها.

ويباع كارت فئة 150 جنيها، بسعر بيع 150 جنيها ويعطي رصيد 105 جنيهات.

ويباع كارت فئة 200 جنيه بسعر بيع 200 جنيه ويمنح رصيد بقيمة 140 جنيه.

مجلس الوزراء يحذر الموطنين من تداول الشائعات :