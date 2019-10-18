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مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي مشاهدة مباراة الهلال وضمك اليوم الجمعة 18-10-2019 فى الدوري السعودي بث مباشر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:55 م
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مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي مشاهدة مباراة الهلال وضمك اليوم الجمعة 18-10-2019 فى الدوري السعودي بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال
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يواجه نادي الهلال السعودي نظيره ضمك، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلاقي الهلال منافسه ضمك، على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة بينما يتذيل ضمك الترتيب في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط.

موعد مباراة الهلال وضمك اليوم

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي
تقام مباراة الهلال وضمك في تمام الساعة 05:05 بتوقيت القاهرة و06:05 بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي
تُذاع مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي عبر قناة ksa sport، في سابع جولات الدوري السعودي.


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