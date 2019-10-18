"مناقشة الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي" .. آخر استعدادات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة

تستعد إدارة منتدى شباب العالم، لتنظيم النسخة الثالثة للمنتدى، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر القادم 2019، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووضعت إدارة المنتدى عدد من اللجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى حيث يُشارك الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم.

موضوعات المنتدى

يناقش المنتدى، هذا العام، رؤية الشباب حول الإبداع والتنمية، كما تضم أجندة المنتدى عدد من القضايا الجديدة على الساحة الدولية مثل الأمن الغذائي والاحتباس الحراري وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

اعتمدت مناقشة قضية الأمن الغذائي علي تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 من أجل القضاء على نقص الغذاء بالإضافة إلى الوقاية من كافة أشكال سوء التغذية من خلال العمل الدولي المشترك لحل الأزمة.

البعد البيئي

يناقش المنتدي البعد البيئي، ضمن جلساته، حيث يدرك العالم ضرورة حل قضية المناخ بسبب تاثيرها الخطير علي تداعيات اقتصادية و اجتماعية، وخاصة في ظل ظاهرة الاحتباس الحرارى وأثرها على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية ويمتد تاثيرها في غرق واختفاء بعض المدن الساحلية والتاثير على الأراضي الزراعية.

وفتحت إدارة المنتدى باب التسجيل لحضور المنتدى، يوم 2 سبتمبر الماضي، وينتهي التسجيل يوم 10 نوفمبر القادم عبر الموقع الالكتروني https://wyfegypt.com .

الذكاء الاصطناعي

يعيش العالم تحت تاثير التكنولوجيا الحديثة و المتطورة، لذلك يناقش منتدي شباب العالم، موضوعات جدلية تتعلق الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى، إلى جانب التطبيقات الحديثة، يتناول المنتدي المحاور النقاشية و يحلل المنتدى كافة المفاهيم والتقنيات المرتبطة بها فى غطاء تفاعلى، ضمن منظور شبابى ومعاصر.

تناقش أجندة المنتدي بعض القضايا الأخري مثل قضايا المرأة ودورها في عصر التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما يناقش المؤتمر وتحديات الإبداع والفن والسينما فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.

النسخة الثانية

انطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 3 -6 نوفمبر 2018، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شاب من مختلف الثقافات ممثلين لـ 160 دولة، اعتمد المؤتمر على ثلاثة محاور: السلام والإبداع والتطوير، وقد ناقش المنتدى 18 قضية من خلال 30 جلسة، بالإضافة إلى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية.

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات المنتدي بنسخته الثانية، الشباب في كل دول العالم بأن يكونوا واعيين بقوة التغيير، وماتسببه من تطورات، وأحيانا تكون غير قابلة للسيطرة، مما يسمح لبعض الأطراف الخارجية المخربة بالتحرك لهدم المجتمعات، كما أن الحفاظ على الدول أحد أهم حقوق الإنسان.

قد توصل المنتدي لعدة توصيات هامة منها: انشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب "جائزة زويل تايلر"، تنظيم منتدى اقتصادى أورومتوسطى لتجمع دول الشراكة بشكل دورى، وتنظيم منتدى لرواد الإعلام الإفريقى، رفع دور العمل التطوعى بين دول إفريقيا، وتأسيس برنامج تطوعى بين الدول الإفريقية فى مصر .

كما قدم المنتدي توصيات أخرى: إعداد منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال، تكوين صندوق تمويل عربى إفريقى لدعم ريادة الأعمال، وتشكيل آلية عربية إفريقية لمواجهة الإرهاب، وإنشاء صندوق عربى إفريقى لدعم السلام، ووضع نصب تذكرى لإحياء الإنسانية، تنظيم ملتقي الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان.

النسخة الأولى

أنطلقت النسخة الأولى من أعمال منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 4 إلي 6 نوفمبر 2017، شارك في النسخة الأولى نحو 3 آلاف شاب من نحو 100 دولة، تناول المنتدي موضوعات خاصة بالفنون والآداب والهوية الثقافية، وكيفية تكامل الحضارات والثقافات والاستفادة من تنوعها واختلافها.

ناقش المنتدى قضايا الإرهاب ودور الشباب في مواجهتها، ومشكلة الاحتباس الحراري وأزمة الهجرة غير الشرعية واللاجئين، ودور الشباب في بناء وحفظ ‏السلام في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية، كيفية لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم.