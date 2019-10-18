رابطة المحترفين تصفع "سامي الجابر".. وتوضح حقيقة ملايين الهلال المفقودة





رابطة الدوري السعودي توضح حقيقة حصولها على القوائم المالية للهلال



وكان الجابر قد أكد تقديمه تقرير شامل إلى رابطة المحترفين بشأن أموال الهلال، بما فيها مبلغ الـ170 مليون ريال.



وأصدرت رابطة المحترفين بيان رسميا ردا على الجابر قائلة: "رداً على التساؤلات الإعلامية الواردة إلى الرابطة، بخصوص ما ذكره الكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق، عن رفع قوائم مالية لنادي الهلال إلى الرابطة في إحدى تغريداته على منصة التواصل الاجتماعي تويتر تود الرابطة أن توضح أنها تتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدم من نادي الهلال وغيره من الأندية المشاركة في الدوري كمتطلب رئيس للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من نادي الهلال، غير ذلك من التقارير فهي ليست من اختصاص الرابطة".



وأوضحت: "لم يرفع لها شيئ بخصوص ما يتم تداوله إعلامياً، حيث أن رابطة الدوري ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذار ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة لدينا، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة".



يذكر أن الجابر قد أثار جدلا واسعا بخصوص مبلغ الـ170 مليونًا المفقودة من خزينة الهلال عندما صرح في بداية الموسم الرياضي، أنه اكتشف اختفاء هذا المبلغ، فور توليه رئاسة الهلال.



كما أعلن أنه أرسل تقرير شامل بالميزانية إلى هيئة الرياضة ومن ضمنهم الـ170 مليون ريال.



لتنفي هيئة الرياضة في بيان رسمي، تلقيها أي تقارير عن المبلغ من سامي الجابر، ليخرج الأخير برد أنه يقصد بأنه أرسل هذا التدقيق إلي رابطة دوري المحترفين.



يذكر أن الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيده 16 نقطة ، حصدهم من 6 مباريات، فاز في 5 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 19 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حقيقة حصولها على القوائم المالية لنادي الهلال؛ الخاصة بتقييم الوضع المالي للهلال، خلال فترة رئاسة سامي الجابر للنادي.