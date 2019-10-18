"خطوات التقديم وشروط القبول".. كل ما تود معرفته عن كلية الطب العسكري

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة " وهي دفعة المشير محمد عبدالغنى الجمسى"، قد صدق الرئيس على تعيين الدفعة الأولى فى رتبة ملازم أول طبيب امتياز بالقوات المسلحة، كما استعرض بعض خريجى كلية طب القوات المسلحة، بعض المهارات الطبية باستخدام نماذج من المحاكاة الطبية، خلال الحفل.

منح طلاب كلية طب القوات المسلحة، درع الكلية للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع خريجى الدفعة الأولى، قد كرم الرئيس، لأوائل خريجى الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة، أنواط الواجب العسكرى: إسلام صبرى عبد الحليم - مصطفى محمد أمين - حسام أسامة إبراهيم، في هذا السياق تستعرض " الفجر" التفاصيل الكاملة عن كلية طب قوات المسلحة.

تأسيسها

أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن كلية طب القوات المسلحة هي إحدى الكليات العسكرية، والتي تخرج أطباء عسكريين حاصلين على درجة البكالوريوس في الطب، وفقاً لأحدث العلوم الطبية عالميًا، قد تاسست الكلية 2013، وتتعاون الكلية مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة من خلال شراكات دولية.

وصل عدد طلاب الدفعة الأولى ٢٠٠ طبيب بدرجة ملازم أول طبيب، انشاءت الكلية أثناء تولي الرئيس السيسي وزارة الدفاع، ووضعت القوات المسلحة حجر الاساس لها في 2013

شروط القبول

تستقبل الكلية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «شعبة العلوم»، وتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، ولايزيد سن المتقدم في 1 نوفمبر عن 21 عاما، وأن يكون حاصل علي مجموع 97 % فأكثر، ولا يكون مفصول تاديبيا من الخدمة العسكرية أو أي كلية عسكرية أو معهد عسكري أو مدرسة عسكرية، قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

كما يجب أن يكون المتقدم ووالداه وأجداده مصريين الجنسية وغير مكتسبين أي جنسية أخرى، ولايمضي على حصول المتقدم على شهادة الثانوية أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد، وأن يجتاز الطالب السنة الدراسية المقيد بها بنجاح، وأن يكون حسن السير والسلوك، ولا يكون واجه عقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطلاب غير متزوج ولا يسبق له الزواج،

اختبارات القبول

يتراوح طول المتقدمين الذكور من 170 سم وحتى 158 سم كحد أدنى، ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام، في حالة عدم لياقته الطبية ولا يمكته اعادة الاختبار، ويؤدي الطالب اختبارات اللياقة الطبية والبدنية ويجتاز اختبار قفزة الثقة بنجاح من ارتفاع 7.5 أمتار، والاختبارات النفسية والمعلومات العامة، واختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية.

يكتب المتقدم تعهدات بالتضامن مع والده أو ولى أمره بالالتزام بشروط التقدم للكليات والمعاهد العسكرية، مع تقديم تعهد بأن كل البيانات المدرجة في أوراق القبول صحيحة، والتي قبلته الكلية علي أساسها، بينما تلتزم الطالبات بالمعهد الفنى للتمريض بارتداء الزى العسكري.

خطوات التقديم

يشتري المتقدم ملف واحد عبر 3 مكاتب للتنسيق، في الكلية الحربية، والكليات العسكرية، ومكتب تنسيق بنادي الفتح الاجتماعي بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية خلال 27 يوليو حتى منتصف أغسطس.

يدون المشرفون في الملف أهم معلومات عن الطالب وسلوكه، تبدأ القوات المسلحة في تقييم الطلاب، وتسجل الكلية بيانات الطالب على الحاسب الآلي، ولن يسمح بشراء أكثر من ملف، كما يعرف الطالب الناجح نتيجته عن طريق رسالة نصية على الهاتف الخاص به من رقم الخط الساخن 16683، كما يمكن للطالب الاستعلام عبر موقع وزارة الدفاع، ومكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، ويشرف رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تفاصيل التقديم في الكليات العسكرية.