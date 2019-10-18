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تشكيل الهلال أمام ضمك.. مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر الآن بدون تقطيع (تغطية مباشرة)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:41 م
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تشكيل الهلال أمام ضمك.. مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر الآن بدون تقطيع (تغطية مباشرة)
الهلال السعودي
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محمد الصو
 
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أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لماجهة ضمك، بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف فريق الهلال نظيره ضمك، في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك عبدالله سعود بالرياض، بالجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال أمام ضمك

ويغيب محمد الشلهوب قائد الفريق عن المباراة، بسبب شكواه من آلام الركبة، حيث سيجري المزيد من الفحوص للوقف على حالته الصحية.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل نادي الهلال لمواجهة ضمك كالآتي:

فى حراسة المرمى: محمد الواكد

خط الدفاع: أمير كردي – جانج هيون سو – عبدالله الحافظ – حسن كادش

خط الوسط: ناصر الدوسري – جوستافو كويلار – كارلوس إدواردو – سيباستيان جيوفينكو – نواف العابد

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

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