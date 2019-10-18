تعرف على أسعار حلاوة المولد 2019.. مع اقتراب الاحتفال بـ "ميلاد النبي"





أسعار حلاوة المولد 2019





اعتاد الشعب شراء حلاوة المولد النبوي للاحتفال بتلك الذكري العطرة ويبحثون عن أسعار حلاوة المولد 2019، حيث تتغير اسعار حلاوة المولد النبوي من عام لأخر بحسب اسعار العمالة والخامات وبصفة خاصة السكر، بجانب مصاريف النقل لتختلف اسعار حلاوة المولد 2019 عن العام الذى قبله، ونستعرض فى التقرير التالى اسعار حلاوة المولد النبوي 2019 بمجموعة من المحلات المختلفة





اسعار حلاوة المولد 2019 بمحلات مونجيني

اعلنت محلات مونجينى عن اسعار حلاوة المولد 2019، حيث قام بطرح مجموعة من العلب المختلفة لليتراوح اسعار حلاوة المولد 2019 ما بين 95 إلي 1200 جنيه بحسب العلبة التى يتم اختيارها وفيما يلى أسماء العلب ومحتاوياتها





اسعار حلاوة المولد 2019 علبة شجيع السيما بسعر 1200 جنيهًا وتحتوى على 168 قطعة

7 بسيمة حلاوة المولد

7بندقية

21 باكيت حمصية

21 باكيت سمسمية

21 باكيت فولية

7 لوزية

7 ملبن جوز حبل

7 سانوتش بندق بقمر الدين

7 مربي جوز هند زبيب ميني

15 فستق ميني

7 ملبن ميني

15 كاجو ميني

2 قرص سمسمية





اسعار حلاوة المولد 2019 علبة مسا التماسي بسعر 750 جنيه 97 قطعة

5 بسيمة حلاوة المولد

5 بندقية

12 باكيت حمصية

12باكيت سمسمية

12 باكيت فولية

5مربي جوز هند زبيب ميني

5 ملبن جوز حبل

5 ساندوتش بندق بقمر الدين

5 فستق ميني

5 لوزية

5 ملبن بندق ميني

5 كاجو ميني

2 قرص سمسمية

2 قرص حمصية

2 قرص فولية

1 كوكتيل تريبل

1 مبرومة سمسمية

1 بللورية ديلوكس

1 مبرومة فولية

1 مبرومة ديلوكس

1 قروش لوز

1 نوجا ديلوكس

1 المن والسلوي فستق

1 نوجا حمص





اسعار حلاوة المولد 2019 علبة مولد يا دنيا بسعر 450 جنيه 108 قطعة

4 ملبن جوز حبل

4 ساندوتش بندق قمر الدين

5 بسيمة ميني

5 نوجا فول ميني

5 فستق ميني

7 لوزية ميني

9 سمسمية ميني

9 حمصية ميني

9 فولية ميني

4 لديدة ميني

4 حمام ميني

5 دومية فول ميني





اسعار حلاوة المولد 2019 علبة سواريه بسعر 300 جنيه 58 قطعة

3 ملبن جوز حبل

2 ساندوتش بندق قمر الدين

3 بسيمة ميني

3 نوجا فول ميني

4 بندقية ميني

2 فستق ميني

4 لوزية ميني

6 سمسمية ميني

6 حمصية ميني

6 فولية ميني

2 لديدة برتقال ميني

2 حمام ميني

2 دومية فول ميني

2 ملبن بندق ميني

2 جيلى برتقال ميني

2 ملبن سادة ميني

2 جيلي فراولة ميني

2 كاجو ميني

1 قرص سمسمية

1 قرص حمصية

1 قرص فولية









اسعار حلاوة المولد 2019 علبة السهيرة بسعر 195 جنيه 60 قطعة

2 ملبن جوز حبل

2 ساندوتش دومية بقمر الدين

2 بسيمة ميني

2 مربى جوز هند زبيب ميني

1 نوجا فول ميني

2 بندقية ميني

2 لوزية ميني

10 سمسمية ميني

10 حمصية ميني

10 فولية ميني

2 لديدة برتقال ميني

2 حمام ميني

2 دومية فول ميني

2 ملبن فول ميني

2 جيلى برتقال ميني

2 ملبن سادة ميني

2 جيلى فراولة ميني

1 قرص سمسمية

1 قرص فولية

1 قرص حمصية





اسعار حلاوة المولد 2019 علبة الليلة الكبيرة بسعر 145 جنيه 65 قطعة

1 ملبن جوز حبل

2 ساندوتش زبيب بقمر الدين

2 بسيمة ميني

2 بورمة زبيب ميني

1 مربى جوز هند زبيب ميني

3 نوجا فول ميني

12 سمسمية ميني

12 حمصية ميني

12 فولية ميني

2 لديدة برتقال ميني

2 حمام ميني

2 دومية فول ميني

1 ملبن فول ميني

2 جيلى برتقال ميني

4 ملبن سادة ميني

2 جيلى فراولة ميني

1 قرص سمسمية

1 قرص حمصية

1 قرص فولية









اسعار حلاوة المولد 2019 علبة الجدع بسعر 95 جنيه 58 قطعة

1 بسيمة مين

2 مربي جوز هند زبيب ميني

2 نوجا فول ميني

12 سمسمية ميني

12 حمصية ميني

12 فولية ميني

2 لديدة برتقال ميني

2 حمام ميني

2 دومية ميني

3 ملبن فول ميني

1 جيلي برتقال ميني

3 ملبن سادة ميني

1 جيلى فراولة ميني

1 قرص سمسمية

1 قرص حمصية

1 قرص فولية









اسعار حلاوة المولد 2019 بمحلات العبد

طرحت محلات العبد مجموعة متنوعة من اسعار حلاوة المولد النبوي 2019 لتبدء اسعار العلب من 50 إلي 870 جنيها، بجانب الإعلان عن اسعار حلاوة المولد النبوي 2019 بصفة فردية لكل قطعة.

طبق دومية بالبندق 20 جنيها

طبق مشمشية فستق 25 جنيها

طبق حمام 24 جنيها

طبق ملبن سادة 14 جنيها

طبق قشطة بالبندق 26 جنيها

طبق شكلمة 30 جنيها

طبق حمصية صغير 21 جنيها

طبق سكرية صغير 22 جنيها

طبق سمسمية صغير 19 جنيها

قرص حمص مسكر 15 جنيها

لفة 3 قرص مشكل 30 جنيها

طبق بندقية صوابع صغير 84 جنيها

طبق لوزيه صغير 96 جنيها

قرص علف مخصوص صغير 28 جنيها

قرص حمص مسكر 15 جنيها

قرص بندقية 45 جنيها

قرص كاجو 56 جنيها

طبق فسدقية صوابع صغير 175 جنيها

طبق بندقية صوابع صغير 84 جنيها

طبق لوزية صوابع صغير 96 جنيها

قرص علف مخصوص صغير 28 جنيها

طبق ملبن مبروم عين جمل صغير 36 جنيها

طبق ملبن مبروم بندق صغير 34 جنيها

طبق دومية بالبندق 20 جنيها

طبق قشطة بالبندق 26 جنيها

طبق قشطة بالبندق شيكولاتة 30 جنيها

طبق مربى جوز هند صغير 35 جنيها

طبق مشكل (فولية – سمسمية – حمصية) 39 جنيها

طبق سمسمية كبير 38 جنيها

طبق فولية كبير 40 جنيها

2 لفة قرص حمصية 17 جنيها

طبق شكلمة 30 جنيها

طبق مفصوصة مكسرات 24 جنيها

لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها

لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها

قرص حمص مسكر 15 جنيها

طبق بسيمة فسدق صغير 38 جنيها

طبق قشطة بالبندق شيكولاتة 30 جنيها

طبق سمسمية كبير 38 جنيها

طبق فولية كبير 40 جنيها

طبق حمصية كبير 41 جنيها

طبق شكلمة 30 جنيها

طبق مفصوصة مكسرات 24 جنيها

لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها









اسعار حلاوة المولد 2019 بمحلات الدمياطي:

قرص فول سودانى 4 جنيهات

قرص حمص 4 جنيهات

قرص علف يتراوح من 11 إلى 25 جنيها

قرص مينى حمص 5.5 جنيه

قرص ميني سمسم 5.5 جنيه

مقصوصة مكسرات 5 جنيهات

زغاليل 4.5 جنيه

عسليه سمسم 5 جنيهات

باكت فولية 13 جنيها

باكت حمصية 9 جنيهات

باكت سمسمية 10 جنيهات

قشدة 12 جنيها

حوز هند زبيب 8 جنيهات

حوز هند مكسرات 11 جنيها

جزرية فول 5 جنيهات

جزرية بندق 10 جنيهات

على بابا 10 جنيهات

ملبن سادة 8 جنيهات

ملين جيلى 8 جنيهات

ملبن فول 10 جنيهات

بسيمة جوز هند 10 جنيهات

بسيمة مكسرات 13 جنيها

هريسة بندق 12 جنيها

شكلمة 10 جنيهات

مشبك 7.5 جنيه

لديدة 12 جنيها

حمام 12 جنيها

شطرنج 12 جنيها

سويسرول قمر الدين 15 جنيها

كاساتا مولد 15 جنيها

جوزيات شيكولاته 8.5 جنيه

جوزيه شيكولاته بيضاء 8.5 جنيه



