ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها عبر الإنستجرام (فيديو )

View this post on Instagram

🤨

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Oct 18, 2019 at 4:21am PDT





نبذه عن الفنانة





هى من مواليد 16 يناير 1980 ، وتبلغ من العمر 39 عام ، تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي. بدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان "العيال اتجننت" من بعدها، اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما.





حياتها الأسرية





تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال "محمد نبيل حلاوة "، سيف الدين ، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018.





أبرز أعمال ياسمين عبد العزيز على صعيد الأفلام "رشة جريئة" ، "صايع بحر" ، "زكي شان" ،"حريم كريم"، "الدادة دودي" ، "1/8 دستة أشرار" ، "حاحا وتفاحة ".





وفى عام 2014 شاركت في فيلم "جوازة ميري" مع كريم محمود عبد العزيز وحسن الرداد، تدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة "ياسمين عبد العزيز" ،والتي تبحث عن عريس، بسبب معاناتها من وحدتها وعدم أهتمام الشباب بها، والمشاكل التي تتعرض لها ولا تجد من يساعدها بها، فتقرر البحث عن عريس، بعد كثير من المحاولات، تجد شابين يعترفان لها بالوقوع في حبها في نفس الوقت، وهي تستغل ذلك ولا تترك أي منهما، مما يؤدي إلى اشتعال الموقف بين الشابين لتحديد من سوف يفوز بها في النهاية.





والجدير بالذكر أن آخر أعمالها مسلسل " لاخر نفس " ، الذى شاركت به فى السباق الرمضاني الماضى ، وتخلت فيه عن الكوميديا فالعمل يعتمد بشكل كبير على الاكشن والمطارات .





تجسد ياسمين شخصية مهندسة ديكور تفقد زوجها "فتحي عبد الوهاب" خلال الأحداث، وتظل طوال الحلقات تبحث عن حل الألغاز التي تتعرض لها، وتتوالى الأحداث حتى تتهم في قضية قتل لواء شرطة، وتدخل السجن حتى يتم التحقيق معها، وتتورط في العديد من المشكلات، خلال رحلة بحثها عن حقيقة وفاة زوجها.





والمسلس من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمي، مصطفى حشيش.