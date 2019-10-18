"أمن الجيزة" يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بقطاع أكتوبر

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية امن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.





وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.





وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 180 كرسى – 48 ترابيزة – 7 شمسية – 30 سلاسل – 5 طقطوقة – 5 استاند – 5 أسطوانة – 3 عربة يد – 15 قلب شيشة – 2 برويطة – قلاية – خلاطة – تروللى – 2 فرش خردوات –80 طن قمامة - وبلغ الإجمالي 342 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال المرور تم ضبط 44 سحب متنوع – 70 نموذج 125 – 115 كلبش – 20 سرفيس – 5 تصالح - وبلغ الإجمالي 254 مخالفة مرورية.



