رجيم التمر واللبن للقضاء على الوزن الزائد.. جربيه

رجيم التمر واللبن يعد من أنظمة الرجيم البسيطة الهادفة لإنقاص الوزن وتفتيت الدهون المتراكمة في الجسم.





رجيم التمر واللبن لإنقاص الوزن

كما يدلُّ اسم رجيم التمر واللبن، هو يقوم على مكوِّنين رئيسين، هما: اللبن والتمر، بما يعادل 21 حبَّة تمر يوميًّا، بالإضافة إلى شرب 3 أكواب من اللبن ومن ليترين من الماء إلى ثلاثة منها، للوصول إلى الوزن المطلوب خلال أسبوع.





فوائد رجيم التمر واللبن





يتمتَّع التمر بفوائد عدَّة لجسم الإنسان، أهمّها:





- هو مصدر رائعٌ للطاقة، لاحتوائه على السكريات، أهمّها سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز. وفي هذا الإطار، تزوِّد مائة جرام من التمر الجسم بـ314 سعرةً حرارية.





- يحتوي التمر على عشرة معادن، أهمّها السيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وفي هذا الإطار، تزوِّد مائة جرام من التمر الجسم بـ15% من الكمِّ اليومي الموصى بها من هذه المعادن لجسم الإنسان.





- يعدُّ التّمر من الأطعمة المضادة للالتهاب، لاحتوائه على معدن المغنيسيوم المعروف بتأثيره المقاوم للالتهاب.





- يُساهم التمر في التحكُّم بارتفاع ضغط الدم، لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.





- يعتبر التمر مصدرًا جيِّدًا لمضادات الأكسدة، التي تساهم في الوقاية من سرطانات الرئة والقولون والثدي والبروستات والبنكرياس، كما تقي البشرة من آثار الشيخوخة.





- يزخر التمر بالألياف، وهو مُليِّن طبيعيّ، ويُعالج حالات الإمساك.





- يُداوي التمر فقر الدم، لاحتوائه على الحديد.





برنامج رجيم التمر واللبن لإنقاص الوزن:





- الفطور: 5 حبَّات من التمر وثلثا الكوب من اللبن.





- وجبة خفيفة: 3 حبَّات من التمر وثلثا الكوب من اللبن.





- الغداء: 5 حبَّات من التمر وثلثا الكوب من اللبن.





- وجبة خفيفة: 3 حبَّات من التمر وثلثا الكوب من اللبن.



